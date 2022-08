Domani verranno presentati i Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, ma si pensa già a come potrebbe essere il Samsung Galaxy S23 Ultra, di cui sono stati resi noti i primi dettagli. Come riportato da ‘pricebaba.com‘, il nome in codice del prossimo portabandiera del produttore asiatico sarà ‘DM3‘, con product-code ‘SM-S918‘ (si tratta di segni più o meno concreti circa un progetto che fin qui era stato ancora solo virtuale e che adesso acquisisce una maggiore forma).

Ci saranno diverse varianti del dispositivo (SM-S918BDS, SM-S918U, SM-S918U1 e SM-S918W), che non rilevano alcunché circa le specifiche tecniche del prodotto (le differenze potrebbero risiedere nel mercato cui sono destinate o per una diversa quantità di storage interno e RAM), anche se è ancora presto per fare qualsiasi genere di supposizione (mancano diversi mesi all’evento e potrebbe ancora succedere di tutto, quindi non è il caso di lasciarsi andare a chissà quale pensiero). In ogni caso, non è in discussione la presentazione del Samsung Galaxy S23 Ultra, che dovrebbe, come sempre, essere programmata per il Q3 2023, verso la fine del prossimo febbraio (come ormai il colosso di Seul è solito fare da un po’ di anni a questa parte).

Nel momento in cui vedranno la luce i nuovi dispositivi pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 (l’appuntamento è fissato per domani, mercoledì 10 agosto, alle ore 15) verranno senz’altro divulgate ulteriori indiscrezioni sul conto della gamma dei Samsung Galaxy S23, ed in particolare sul modello Ultra, il più prestante dei tre (Samsung Galaxy S23 e S23+). Nel caso in cui vogliate farci qualche domanda il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

