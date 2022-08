86 anni compiuti a giugno e l’affetto del figlio che lo ha raggiunto dall’estero. Pippo Baudo ha il cancro? Sono tante le voci che si rincorrono in rete a proposito di presunte malattie del conduttore TV, che avrebbero spinto il figlio Alessandro a mollare tutto Oltreoceano per trascorrere gli ultimi momento di vita del padre insieme.

Qualche precisazione e qualche smentita, ma anche qualche conferma.

Pippo Baudo ha il cancro?

Da smentire il cancro di Pippo Baudo: il presentatore non ne è affetto, stando a quanto è noto. Le notizie in rete in questo momento fanno riferimento a vecchie dichiarazioni di Baudo a proposito di una serie di momenti di difficoltà affrontati e superati nel corso della sua vita.

Si parla, nello specifico, di un’intervista nel corso della quale Baudo raccontava di aver affrontato diverse malattie ma di esserne sempre uscito vincitore. Ha poi ricordato il tumore alla tiroide, che ha curato.

“Avevo il cancro e facevo la prima Canzonissima della mia vita, erano gli anni Settanta”, ricordava il presentatore in una intervista. Ma appunto faceva riferimento ad episodi cruciali della sua vita, e ormai alle spalle. Pippo Baudo dunque, adesso non ha il cancro.

Pippo Baudo è morto?

Poco ma sicuro: Pippo Baudo non è morto. 86 anni compiuti a giugno e una vita ormai lontana dai riflettori. Pippo Baudo è assente da un po’ dalla televisione ma è vivo. Sta trascorrendo la sua vecchiaia insieme al figlio Alessandro, che ha mollato tutto per trascorrere attimi di felicità insieme al papà che ha conosciuto troppo poco. Sebbene la notizia appaia ogni tanto sui social, no, Pippo Baudo non è morto.

Pippo Baudo, ultime notizie

Le ultime notizie relative alle condizioni di salute di Pippo Baudo si devono alle dichiarazioni del figlio Alessandro sulle pagine del settimanale Di Più. “Papà ha la sua bella età, ma la sua tempra è forte, la sua voce è squillante. La mia decisione di trasferirmi in Italia è anche un modo per dirgli: io sono vicino a te, se hai bisogno chiama e io corro”, le sue parole.

