Nel ricordo dei Festival di Sanremo condotti da Pippo Baudo, lacrime e pseudo conferme delle sue pessime condizioni di salute. Stavolta, però, il conduttore per eccellenza smentisce. Sta bene e non capisce il motivo di tali notizie infondate sul suo stato di salute.

Non è la prima volta, del resto, che se ne parla. Non è la prima volta che in rete circolano voci sul presunto stato di salute precario di Pippo Baudo. L’ultima volta è accaduta durante una puntata di Italia Sì, su Rai1. Pippo Balistreri si era lasciato sfuggire un: “Pippo Baudo sta male, credo”, alimentando il panico sul web.

La notizia, chiaramente, è rimbalzata sui social fino a spingere il conduttore in persona a smentire le voci sul suo stato di salute. Pippo Baudo non è malato, sta bene:

“Il mio nome è Baudo, Pippo Baudo. E sto bene. Non capisco proprio perché siano circolate queste notizie, ma state tranquilli. Il miglior modo per rassicurare tutti è farlo di persona, far sentire la mia voce e augurare a tutti un buon pomeriggio”, le sue parole sulle pagine de Il Messaggero, attraverso la sua assistente.

Pippo Baudo, dunque, è in salute, stando alle notizie in nostro possesso alla data odierna. Da smentire categoricamente ogni altra informazione sul suo conto.

La gaffe di Sgarbi su Pippo Baudo

In TV erano già arrivate notizie su presunti problemi salute di Baudo. Addirittura era stato dato per spacciato qualche tempo fa da Vittorio Sgarbi, sicuro che il conduttore Rai fosse già morto. Chiamato ad intervenire nel programma Oggi è Un Altro Giorno, di Serena Bortone, aveva detto: “Pippo Baudo è scomparso da poco“, suscitando sgomento in studio. La notizia era poi stata prontamente smentita.