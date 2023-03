Pippo Baudo torna in TV e lo fa su Rai2 per tranquillizzare tutti a proposito delle sue condizioni di salute. Pippo Baudo sta bene e smentisce categoricamente ogni voce sul suo conto. Lo fa nel corso del programma Citofonare Rai 2 di Simona Ventura e Paola Perego, con il quale si collega via telefono.

Pippo Baudo torna in TV, seppur non fisicamente presente in studio, dopo anni di assenza totale. Le ultime dichiarazioni rilasciate, infatti, si dovevano a persone a lui vicine che, ciclicamente, si sono occupate di smentire voci relative alle sue precarie condizioni di salute e, addirittura, alla sua scomparsa. Per la scomparsa di Costanzo, inviò invece una lettera ad alcune testate ma in nessun caso si palesò personalmente.

L‘ultima fake news a proposito delle condizioni di salute di Pippo Baudo è stata quella di Pippo Balistreri a Italia Sì che ha dipinto uno scenario ben più preoccupante della realtà.

Lo scorso 18 febbraio, subito dopo il Festival di Sanremo 2023, parlando di Pippo Baudo e ricordando le sue numerose edizioni, diceva: “Mi emoziono perché lui sta male”. Da lì la voce che ha allarmato tutti e che oggi smentisce lo stesso conduttore TV, volto storico di casa Rai. Il suo ritorno in TV, infatti, non poteva che essere proprio sulle reti Rai, per un saluto a sorpresa.

Ha telefonato in diretta a Citofonare Rai 2 e ha salutato le conduttrici Paola Perego e Simona Ventura. Poi ha salutato Michele Guardì, anche lui presente in studio. Un audio disturbato e un collegamento di pochi minuti che hanno tranquillizzato i telespettatori Rai: Pippo Baudo sta bene, compatibilmente con la sua età. In ogni caso, non c’è da preoccuparsi.