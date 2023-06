Quella di Pippo Baudo a Sanremo 1995 è una delle edizioni più controverse della storia della televisione italiana.

Cosa accadde con Pippo Baudo a Sanremo 1995

Nel 1995 Pippo Baudo era il presentatore e il direttore artistico del Festival di Sanremo. Durante la serata del 23 febbraio un uomo di nome Pino Pagano si arrampicò sulla balconata del Teatro Ariston e minacciò di gettarsi nel vuoto. L’uomo, un disoccupato di 40 anni, dichiarò di essere disperato e di voler porre fine alla sua vita.

Pippo Baudo interruppe il programma e si avvicinò all’uomo, cercando di calmarlo e di convincerlo a desistere dal suo gesto. Il conduttore riuscì a instaurare un dialogo con Pino Pagano sotto gli occhi increduli del pubblico in sala e dei telespettatori a casa.

Il Pippo nazionale Pagano e gli promise di aiutarlo a trovare un lavoro e una soluzione ai suoi problemi. Gli diede anche 500 mila lire per il cappuccino. Il presentatore fu elogiato per il suo coraggio e la sua umanità, e per aver sventato una tragedia in diretta televisiva. Oggi, tuttavia, i dubbi su quell’episodio sono tantissimi.

La smentita di Pino Pagano

A distanza di anni Pino Pagano rivelò che il suo tentato suicidio era stato tutto organizzato e pagato dalla produzione del Festival. L’uomo disse di aver ricevuto 20 milioni di lire per mettere in scena quel gesto, che aveva lo scopo di aumentare gli ascolti. Pino disse anche di aver fatto qualche lavoretto grazie alla notorietà ottenuta da quella bravata.

Pippo Baudo non ha mai confermato né smentito la versione di Pino Pagano, ma ha sempre mantenuto un atteggiamento distaccato e ironico sulla vicenda. “Non ho contattato direttamente Pippo, ma persone vicine a lui”, disse l’uomo in un’intervista.

La storia di Pippo Baudo e Pino Pagano a Sanremo è rimasta una delle più controverse e discusse della storia del Festival, tra mito e realtà.