86 anni lo scorso giugno, un nome e un volto che sono la storia della televisione. Oggi si torna a parlare di lui, nonostante la momentanea assenza dalla TV: Pippo Baudo sta male. Questo è quanto emerge dalle parole del figlio Alessandro Baudo attraverso alcune dichiarazioni rilasciate al settimanale DiPiù.

Alessandro Baudo, infatti, ha appena deciso di trasferirsi in Italia, anche per stare al fianco di suo padre e per far fronte alle sue eventuali necessità. A spiegarlo è stato lo stesso Alessandro.

“Papà ha la sua bella età, ma la sua tempra è forte, la sua voce è squillante. La mia decisione di trasferirmi in Italia è anche un modo per dirgli: io sono vicino a te, se hai bisogno chiama e io corro”, le sue parole.

Alessandro Baudo ha spiegato poi di essere felice di poter trascorrere del tempo vicino al suo padre biologico per creare ricordi indelebili e regalare all’uomo gioia e serenità negli ultimi anni della sua vita.

Lontano dalla TV ormai da un po’, Pippo Baudo è noto per aver portato al successo programmi e personaggi che senza di lui non avrebbero avuto vita facile nell’emergere. Memorabili i suoi Festival di Sanremo. Ne ha condotte ben 13 edizioni, l’ultima nel 2008.

1968, 1984, 1985, 1987, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2002, 2003, 2007 e 2008 i Festival guidati da Pippo Baudo alla conduzione ma tanti altri sono i programmi televisivi che hanno visto la sua presenza alla guida.

Da qualche anno, Baudo è il grande assente della TV. Avrebbe dovuto tornarci per una veloce apparizione al Grande Fratello Vip, quando si vociferava una sorpresa a Katia Ricciarelli, ma di Baudo non c’è stata traccia alla fine.

86 anni e una vita intera dedicata alla TV italiana portano il pubblico a sentire molto la sua mancanza ma Pippo Baudo sta male e chissà se lo rivedremo presto sul piccolo schermo Rai.