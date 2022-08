iOS 16 sembra riporterà la percentuale di batteria che era stata rimossa nel 2017 con l’arrivo di iPhone X per la presenza del notch, che all’epoca obbligò la mela morsicata a fare una cernita delle informazioni disponibili nella parte alta dello schermo, eliminando quelle ritenute superflue. Al momento, la percentuale della batteria pare risultare visibile solo richiamando il Centro di Controllo, ma le cose presto cambieranno (come suggerito dall’ultima beta di iOS 16). La beta 5, difatti, pare includere il menù dedicato alle impostazioni della batteria, che includono nuovamente l’opzione ‘Percentuale Batteria’ (voce che, a propria volta, attiva una nuova icona che presenta la percentuale di carica residua espressa in valori numerici).

La soluzione ricorda quella che i dispositivi Android con notch ormai da anni, come pure quella utilizzata dalla community del jailbreak, da cui l’azienda californiana avrà sicuramente preso spunto. Apple sembra anche offrire la possibilità di poter scegliere tra le due vie (se mostrare o meno la percentuale di carica residua), così che sia l’utente a decidere di protendere per un look più minimalista, rinunciando al dato come fatto fino a questo momento, o se includerlo lo stesso, pur con un addensamento di informazioni che potrebbero anche dare fastidio.

Bisogna anche precisare che nella beta 5 di iOS 16 ha comunque escluso alcuni iPhone da questa opzione, visto che la percentuale di carica residua non sembra essere stata compresa a bordo di tutti i dispositivi con notch. Non sono presenti nella lista i vari iPhone XR, 11, 12 mini e 13 mini (mentre, al contrario, risulta essere stata aggiunta a tutti i restanti modelli da iPhone X in poi). Può darsi che Apple trovi poi il modo di aggiustare il disguido, anche se è ancora presto per dirlo.

