La nuova interfaccia proprietaria One UI 5.0 ha debuttato a bordo del Samsung Galaxy S22 in versione open beta, cosa che rappresenta comunque un importante segnale per l’esordio ufficiale dell’iterazione finale basata su Android 13 sui top di gamma sudcoreani. Ad ogni modo, i test interni sembrerebbero essere partiti anche sui Samsung Galaxy S21 e S20, così da non lasciare a bocca asciutta i dispositivi non proprio di primo pelo (come nel caso dei Samsung Galaxy S20, Plus e Ultra).

Non sappiamo come il colosso di Seul intenda strutturare la situazione per quanto concerne la beta della One UI 5.0 a bordo dei Samsung Galaxy S21 e S20: è anche possibile che il produttore asiatico sviluppi il software internamente fino alla pubblicazione della versione finale sul canale stabile, andando oltre il testing pubblico, che, nel caso, verrebbe saltato per ridurre un po’ i tempi di attesa rispetto alla versione finale. D’altra parte, bisogna anche precisare che il colosso di Seul ha sempre cercato di coinvolgere la propria community: se così fosse anche questa volta, da un momento all’altro il produttore asiatico dovrebbe dare l’annuncio dell’apertura del test per i suoi Samsung Galaxy S21 e S20.

Il discorso è chiaramente differente per quanto riguarda i top di gamma in carica, ovvero i Samsung Galaxy S22, S22 Plus e S22 Ultra, che sono stati scelti dal colosso di Seul per testare per primi, in chiave pubblica peraltro, la nuova iterazione del sistema operativo. Resta da capire il destino dei Samsung Galaxy S21 e S0, per cui i test per la One UI 5.0 sono partiti internamente, e che non sappiamo verrà mai reso pubblico come accade per molti altri dispositivi del produttore asiatico. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

