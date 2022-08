Il debutto di Viola Come il Mare slitta tra le polemiche. Da una parte c’è chi boccia Canale5 per la sua decisione me altri ancora sono infuriati per via dei primi promo della serie tutta italiana in onda da fine settembre, ma cosa sta succedendo di preciso? La rete ammiraglia di casa Mediaset ha deciso di rimandare il debutto di Viola Come il Mare per via delle imminenti elezioni e per evitare così cambiamenti e mancata messa in onda in corsa e deludere così il pubblico che, però, ha avuto da ridire in questi giorni.

A finire nel mirino sono stati i primi promo lancio della serie con Can Yaman e Francesca Chillemi protagonisti. I due si mostrano in tutto il loro splendore pronti a presentarsi anche al pubblico che ancora non li conoscono ma a fallire è la loro recitazione. In molti hanno trovato i due inguardabili e poco credibili ma se qualcuno ha provato a graziare l’attore turco perché recita in italiano, una lingua non sua, lo stesso non è successo con Francesca Chillemi.

Ecco uno dei promo della serie:

Sui social, tra migliaia di complimenti e occhi sognanti, si legge: “Dio benedica Netflix!!! Almeno si può scegliere e vedere altro anziché ste ciofeche Mediaset” e ancora: “Can terribile nel tono di voce. Che ciofeca”. I fan della coppia sono tanti e siamo sicuri che la serie regalerà a Mediaset importanti ascolti ma rimane il fatto che le polemiche non mancano anche se non sono direttamente collegate allo slittamento di Viola Come il Mare.

Dal canto suo, Francesca Chillemi si è detta contenta ed emozionata per il lavoro fatto nella fiction e e sui social ha scritto: “Impossibile descrivere le emozioni che abbiamo provato girando Viola Come il Mare. Scopriremo che Viola vive letteralmente di colori e di emozioni e che conoscerà Francesco Demir, un uomo affascinante e seduttivo, ma con scarsa fiducia nel genere umano, tutto il contrario di lei…Non vediamo l’ora di portarvi in una terra imperdibile come la Sicilia, alla scoperta dei colori di Palermo”. Saranno promossi?