Viola Come il Mare e Sissi 2 saranno le uniche due serie in onda su Canale5 in autunno. Dopo gli ultimi, disastrosi, esperimenti, sembra proprio che Mediaset abbia deciso di riservare l’usato sicuro al periodo di garanzia. Sissi torna con la seconda stagione dopo il successo della prima mentre la coppia inedita formata da Can Yaman e Francesca Chillemi segnerà il proprio debutto con Viola Come il Mare.

La serie italiana girata in Sicilia è già finita sotto i riflettori nel corso dei mesi scorsi per una possibile messa in onda in primavera ma poi tutto si è concluso con un niente di fatto con grande delusione per i fan. Cosa succederà adesso? Mediaset ha presentato i suoi palinsesti confermando la messa in onda a settembre di Viola Come il Mare e di Sissi 2 a novembre al martedì sera, poi?

Nessun’altra serie, salvo novità, andrà in onda su Canale5 in autunno visto che la rete ha pensato bene di puntare su Pio e Amedeo (nonostante le ultime polemiche legate al loro show), su Michelle Hunziker e su Maria de Filippi. La sanguinaria tornerà con la sua squadra per una nuova edizione di Tu si Que Vales mentre Pio e Amedeo porteranno in prima serata, su Canale5, il loro Emigratis. A loro si uniranno Scherzi a Parte con Enrico Papi alla domenica sera, il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini al lunedì e al venerdì e Michelle Impossibile & Friends al giovedì ad ottobre.

Sempre la stessa serata sarà occupata da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio per una nuova edizione di Colorado ma da novembre.

Viola Come il Mare dovrebbe andare in onda dal 14 settembre 2022. La sua sinossi recita: “Ambientata a Palermo, la serie narra le vicende di Viola (Francesca Chillemi), una giornalista che si trasferisce in città per trovare suo padre, che non ha mai conosciuto. A Palermo lavora per un giornale sulla cronaca nera, e così incontra Francesco (Can Yaman), Vicequestore con cui inizia un rapporto ostile, e inizia a prender parte alle attività investigative della polizia. Viola è molto brava nelle indagini grazie a una sua particolare capacità: riesce a capire la natura delle persone da segni apparentemente invisibili; su questo suo dono è poi suo padre a fare chiarezza.