La nuova stagione del campionato di calcio di Serie A è ormai alle porte: infatti, la prima giornata inaugurale è in programma sabato 13 agosto. Molti appassionati e tifosi che intendono seguire le partite in diretta TV dovranno abbonarsi a DAZN, la piattaforma di streaming ancora detentrice dei diritti di Serie A per il triennio in corso fino al 2024. A questo punto, illustriamo di seguito i due piani di abbonamento semplici introdotti, ossia STANDARD e PLUS, andando a scoprire insieme quali sono i dettagli e le caratteristiche offerte da entrambe le soluzioni di visione.

I due nuovi piani di abbonamento DAZN offrono tutto lo sport preferito al prezzo di 29,99 euro al mese sottoscrivendo il piano STANDARD oppure al prezzo di 39,99 euro mensili con il piano PLUS. Non sono previsti costi di attivazione, né di uscita. I due piani sono disponibili dal 2 agosto 2022. Adesso, la domanda sorge spontanea: quanti dispositivi si possono associare? Il piano Standard permette di associare fino ad un massimo di 2 dispositivi che consentono di connettersi in contemporanea solamente dalla stessa rete Internet. Mentre, quanto alla visione in mobilità (dunque non dalla medesima rete della propria abitazione), si potrà attivare, ma non nell’istante in cui viene sfruttato l’altro dispositivo dalla rete della stessa casa.

Con il piano PLUS, invece, si possono associare fino ad un massimo di 6 dispositivi e vedere contemporaneamente sia i contenuti live streaming che on demand su due dispositivi registrati, anche in luoghi diversi. In questo caso, ad esempio, potranno vedere i medesimi contenuti nello stesso momento sia l’abbonato connesso da casa che il cliente connesso da una rete differente in un altro luogo. Inoltre, per quanto riguarda ulteriori vantaggi di DAZN, gli utenti abbonati non hanno vincoli di durata ed entrambi i piani si possono disdire in qualunque momento, senza costi o penali di uscita.

Continua a leggere su optimagazine.com