Ci sono voluti due anni, ma finalmente pare sia in arrivo I May Destroy in Italia. La miniserie rivelazione di Michaela Coel è andata in onda su BBC nel 2020 ed è stata acclamata da pubblico e critica, vincendo anche un Emmy.

Intelligente e provocativa, I May Destroy You racconta la violenza sessuale da un punto di vista del tutto innovativo. Michael Coel ha recitato, diretto e scritto la miniserie composta da 12 episodi. La storia è incentrata su Arabella, una star del Twitter e scrittrice che, dopo una notte brava di cui non ricorda nulla, cerca di ricostruire gli eventi e capire cosa le sia successo. E soprattutto perché abbia un vistoso taglio sulla fronte.

Stando alle indiscrezioni, I May Destroy You in Italia sarà visibile su Sky Atlantic da settembre, ma al momento non c’è una data precisa di lancio.

Nel cast della miniserie: Michaela Coel nella parte di Arabella Essiedu, star di Twitter diventata scrittrice di successo; Weruche Opia è Terry Pratchard, migliore amica di Arabella e aspirante attrice; Paapa Essiedu interpreta Kwame, il migliore amico gay di Arabella.

Nonostante il successo critico e commerciale, Michaela Coel ha confermato alla stampa di non avere alcun piano per una seconda stagione, aggiungendo che lo show si è “auto-distrutto (da solo)”.

“Sicuramente, non ci sarà una seconda stagione di I May Destroy You”, ha detto l’attrice e sceneggiatrice britannica. “Penso che Io show abbia avuto un impatto così grande che si è autodistrutto [ride]. Si continua a lavorare e fare altre cose”.

Michaela Coel pensa quindi al futuro. “La cosa bella è che la BBC e la HBO hanno detto, ‘rilassati, Michaela; rilassati un po”, e io sono quella non vedono l’ora di andare, ma loro dicono “calmati e siediti. È stata una grande cosa. Ciò è davvero bello. Non c’è alcuna pressione, il che è buono dal punto di vista creativo.”

