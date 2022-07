Bernard Cribbins, attore di Doctor Who e Wombles, è morto oggi, all’età di 93 anni, ha confermato il suo agente. Ha lavorato per settant’anni, spaziando dal teatro alla televisione e ai programmi per bambini.

Celebre le sue apparizioni in Doctor Who, interpretando prima il companion Tom Campbell nel film del 1966, e poi ricoprendo il ruolo di Wilfred Mott, il nonno del personaggio di Catherine Tate, Donna Noble. L’attore era conosciuto da generazioni di bambini: ha anche interpretato il capostazione Albert Perks nel film del 1970 The Railway Children.

Lo showrunner di Doctor Who Russel T Davies gli ha dedicato un lungo post su Instagram in cui lo ricorda così: “Sono così fortunato ad averlo conosciuto. Grazie di tutto, mio ​​vecchio soldato. Una leggenda ha lasciato il mondo”.

“Ha perso la moglie di 66 anni, Gill, l’anno scorso. Il contributo di Bernard all’intrattenimento britannico è indiscutibile. Era unico, rappresentava il meglio della sua generazione e mancherà molto a tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo e lavorare con lui”, ha dichiarato il suo agente.

Come attore, comico, cantante e narratore, Bernard Cribbins si è cimentato in tutto, da Shakespeare a Jackanory e Top of the Pops. Nato a Oldham nel 1928, Cribbins lasciò la scuola a 13 anni e trovò lavoro come assistente direttore di scena in un club teatrale locale, assumendo piccoli ruoli di recitazione prima di svolgere un apprendistato presso l’Oldham Repertory Theatre. L’attore è diventato famoso nel Regno Unito per aver avuto una serie di dischi di successo negli anni ’60.

Negli anni ’70 ha ottenuto alcuni ruoli importanti sul grande schermo, tra cui quello del barman Felix Forsythe in Frenzy di Alfred Hitchcock.

Bernard Cribbins è stato anche un abile narratore e cantastorie, una carriera che ha svolta dagli anni Sessanta agli anni Novanta. Di recente, l’attore aveva girato le sue ultime scene per l’episodio speciale di Doctor Who, dedicato al 60° anniversario della serie tv, e che vedremo in onda nel 2023.

