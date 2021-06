I May Destroy You conquista anche i Bafta televisivi. Nella cerimonia che si è tenuta ieri sera a Londra, Michaela Coel ha portato a casa una vittoria schiacciante per la serie da lei creata, scritta e interpretata. Tra i premi ricevuti, uno per miglior attrice protagonista e per miglior serie televisiva.

Nonostante il successo critico e commerciale, Michaela Coel ha confermato alla stampa di non avere alcun piano per una seconda stagione, aggiungendo che lo show si è “auto-distrutto (da solo)”.

“Sicuramente, non ci sarà una seconda stagione di I May Destroy You”, ha detto l’attrice e sceneggiatrice britannica. “Penso che Io show abbia avuto un impatto così grande che si è autodistrutto [ride]. Si continua a lavorare e fare altre cose”.

Michaela Coel pensa quindi al futuro. “La cosa bella è che la BBC e la HBO hanno detto, ‘rilassati, Michaela; rilassati un po”, e io sono quella non vedono l’ora di andare, ma loro dicono “calmati e siediti. È stata una grande cosa. Ciò è davvero bello. Non c’è alcuna pressione, il che è buono dal punto di vista creativo.”

Alla domanda su cosa vorrebbe che i fan imparassero dalla serie, ha aggiunto: “Penso che mi piacerebbe che le persone si cercassero un po’ e fossero un po’ più curiose di quanto già non siano. Questo è sicuramente ciò che mi ha aiutato in questi due anni in cui ho realizzato lo show. È stata una cosa curiosa pensare a parti scomode di me stessa e alle esperienze che mi hanno messa a disagio, e non aver paura di pormi domande”.

I May Destroy You resta quindi una miniserie televisiva. Composta da 12 episodi, la storia è incentrata su Arabella, una star del Twitter e scrittrice che, dopo una notte brava di cui non ricorda nulla, cerca di ricostruire gli eventi e capire cosa le sia successo. E soprattutto perché abbia un vistoso taglio sulla fronte.

Acclamata all’estero, I May Destroy You è ancora inedita in Italia. E speriamo non tardi ad arrivare perché vale la pena di essere vista.