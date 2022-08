Con una serie di foto di ‘coppia’, Alessia Marcuzzi ha annunciato sui social di essere quasi morta. Al suo fianco per fortuna c’era Wilma Helena Faissol, la moglie di Francesco Facchinetti. Proprio a lei la conduttrice ha dedicato qualche ora fa un lungo post per ringraziarla di averle salvato la vita spiegando e raccontando ai fan quello che le è successo mentre si trovava in un ristorante.

Lady Facchinetti sui suoi social ha rivelato che Alessia Marcuzzi le ha fatto perdere dieci anni di vita mentre la conduttrice ha spiegato di essersi trovata nei guai per via di un boccone di polipo che le è rimasto in gola impedendole di respirare. In particolare, la conduttrice racconta: “Eravamo in un ristorante a Londra e mentre stavo mangiando, un pezzo di polipo mi si è bloccato nella trachea. Non riuscivo più a respirare, mi sono alzata e ho cominciato a strabuzzare gli occhi e a chiedere aiuto . Paolo e Tommy hanno provato a liberarmi dandomi dei colpi sulla schiena, ma nulla. Panico. Ho pensato davvero di morire, non riuscivo più a capire nulla”.

A quel punto è stata Wilma, la moglie di Francesco Facchinetti, a correre in soccorso di Alessia Marcuzzi: “Quando Wilma mi ha preso da dietro e mi ha stretto forte, dandomi un colpo forte sullo sterno verso l’alto. All’improvviso ho sputato quel grosso pezzo che mi bloccava la respirazione e che era rimasto completamente intatto, e ho ripreso a deglutire. Tutto questo nel giro di due minuti davanti a tutte le persone del ristorante che non capivano che cosa stesse succedendo”.

La manovra di Heimlich ha salvato la vita ad Alessia Marcuzzi e per fortuna Wilma l’aveva imparata durante un corso di pronto intervento che ha fatto quando studiava in America. Pochi secondi importanti e cruciali per la conduttrice che promette amore infinito alla moglie del suo ex compagno.