Nuovo appuntamento con La Dama Velata in replica su Rai1. Stasera, domenica 7 agosto continua la messa in onda della fiction con Lino Guanciale e Miriam Leone, che farà compagnia al pubblico per il resto dell’estate.

La Dama Velata è la storia di Clara, figlia del conte Vittorio Grandi, che viene cresciuta in campagna dai contadini della tenuta di San Leonardo, lontana dal padre che la incolpa per la perdita della moglie. Un giorno Vittorio decide di ricondurla a Trento, dicendole che le ha trovato marito, perché desidera avere da lei un nipote ed erede. Clara, strappata dalla sua terra e dai suoi affetti, si trova imprigionata in una casa non sua, dove i parenti tramano contro di lei.

Stasera va in onda l’episodio 1×03 dal titolo Una moglie infelice. Guido non vuole saperne di Clara, e si chiede perché gli è stata imposta lei come moglie. Gerard, l’amico giunto dal passato, continua a minacciarlo di svelare i suoi segreti. A seguire, l’episodio 1×04, Fiducia tradita. Clara cerca di impedire il licenziamento di Matteo ma Guido, geloso di lui, non supporta la sua scelta. La donna deciderà di agire di nascosto da suo marito.

Nel cast de La Dama Velata: Miriam Leone nei panni della Contessa Clara Grandi in Fossà; l’attrice interpreta anche Elena, madre deceduta di Clara (nei flashback); Lino Guanciale è il Conte Guido Fossà; Lucrezia Lante della Rovere è la zia di Clara, Adelaide; Andrea Bosca è il cugino di Clara, Cornelio Grandi; Jaime Olías è Matteo Staineri/Matteo Grandi; Luciano Virgilio è il Conte Vittorio Grandi; Mar Regueras è Matilde Grandi; Juana Acosta è la Baronessa Annabelle De Blemont; Teresa Saponangelo è Maddalena; Úrsula Corberó è Anita Staineri; Aura Garrido è Cecile; Paolo Mazzarelli è Gérard; Francesco Salvi è Giovanni Staineri; Emma Orlandini è Aurora Fossà; Félix Gómez è il Barone Ludovico Vallauri; Teresa Hurtado de Ory è Carlotta, moglie di Ludovico Vallauri; Ilaria Spada è La Serpier; Augusto Zucchi è il padre di Guido; Germano Bellavia è Botè; e Giusy Buscemi interpreta Amélie, la moglie deceduta di Guido.

L’appuntamento con La Dama Velata su Rai1 è alle 21:30.

