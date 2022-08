La disponibilità PS5 non va in vacanza in questa prima fase di agosto, almeno per quanto riguarda lo store specializzato in gaming GameStop. Nonostante con l’ultima occasione della settimana scorsa e dunque a luglio si era data come del tutto incerta la possibilità di nuove scorte, oggi 3 agosto ci sarà una nuova flash sale per il dispositivo di casa Sony e pure per un numero importante di unità (come dichiarato sui social del venditore).

Occhio al canale e all’orario di vendita

La disponibilità PS5 di GameStop si conferma come associata alla live Twitch del mercoledì del canale GSTV come in passato, in una puntata definita come extra perché probabilmente non programmata. Eppure l’occasione sarà propizia per l’acquisto della console. Occhio tuttavia all’orario della diretta: se l’appuntamento canonico con la live in passato è stato spesso fissato alle ore 16, ora al contrario bisognerà sintonizzarsi per la visione alle ore 15, dunque un’ora prima.

Scorte e modello disponibile

L’annuncio della live con i riferimenti alla nuova disponibilità PS5 di oggi 3 agosto non fa menzione del numero esatto di console che saranno messe in vendita. A rincuorare chi ancora non è riuscito nell’acquisto è la parola “tantissime” riferita alle unità oggetto della vendita.

Il modello proposto nelle prossime ore sarà solo quello Digital, dunque (da listino) meno costoso perché senza il lettore di giochi fisici. Peccato tuttavia che, ancora una volta, l’offerta di GameStop preveda l’acquisto del dispositivo per il gaming in bundle con qualche accessorio o gioco ancora non noto. Il costo effettivo della promozione sarà dunque rivelato solo al momento della live al via dalle ore 15. Sarà meglio non perdersi alcun momento della diretta per cogliere l’attimo esatto in cui la vendita partirà: la domanda del prodotto sarà di certo sempre più elevata rispetto all’effettiva quantità di scorte pronte per la transazione.

