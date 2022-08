Delitti in Paradiso 11 e Professor T. tornano in onda il 3 agosto su Rai2, con due nuovi episodi in prima visione assoluta per l’Italia: le due serie investigative sono partite insieme lo scorso 27 luglio e la loro programmazione proseguirà in coppia per tutta l’estate.

Delitti in Paradiso 11 è la nuova e più recente stagione del collaudato poliziesco ambientato nell’immaginario atollo caraibico di St. Marie, in cui all’apparente idilliaca atmosfera si contrappongono omicidi misteriosi di cui il protagonista Neville Parker (interpretato da Ralf Little) deve venire a capo insieme alla sua squadra.

Questa la trama di Delitti in Paradiso 11 per il secondo episodio dal titolo Il fratello sbagliato, in onda su Rai2 il 3 agosto in prima serata a partire dalle 21.20.

Dopo 16 anni di lontananza, Bradley Faircroft, fratello di Connor Faircroft, giunge in visita a St. Marie. Connor, la moglie Holly e il figlio Jake sono coproprietari di un campo da golf insieme a Desreta King, una cittadina dell’isola. La visita di Bradley pare avere come fine principale una riconciliazione, ma, proprio Desreta sente Connor e Bradley litigare furiosamente.

Segue a Delitti in Paradiso 11 il secondo episodio in prima tv di Professor T., dal titolo Un pesce di nome Walter, in onda dalle 22:30 circa.

Nel corso di una festa a cui partecipano oltre cento ospiti, il capo bibliotecario dell’università muore dopo aver bevuto un bicchiere nel quale era stato versato del veleno.

Sia Delitti in Paradiso 11 che Professor T. sono disponibili anche in streaming via Raiplay: ogni episodio viene reso fruibile sulla piattaforma Rai per una settimana, subito dopo la messa in onda in chiaro su Rai2.

