L’attore Ralf Little non ha ancora firmato per Delitti in Paradiso 12, e ci tiene a specificarlo, forse anche per mandare un messaggio a chi di dovere. Dopo la pubblicazione di un’intervista col Sunday Times, l’attore ha voluto rettificare un’informazione contenuta al termine dell’articolo, che dava per scontato un suo ritorno nella prossima stagione della serie, giunta a quota 11 capitoli su BBC One.

Ralf Little, che nell’intervista ha parlato anche di molti aspetti della sua vita privata come la perdita della sorella in giovane età, ha fatto una serie di precisazioni su Twitter, tra le quali ha dichiarato che il suo ritorno in Delitti in Paradiso 12 è ancora oggetto di discussione: “Alla fine dice che tornerò sicuramente nella serie per la stagione 12. Non è vero perché la discussione è ancora in corso. Non solleverei la questione adesso, se non fosse per il fatto che non voglio che altri giornali inizino a dire che ho fatto un annuncio ufficiale quando in realtà non l’ho fatto“.

I fan hanno risposto a Ralf Little incoraggiandolo a non lasciare la serie, in cui interpreta dal 2020 il detective ispettore capo dell’atollo caraibico di Saint Marie Neville Parker. Molto apprezzato dal pubblico, non sarebbe certo il primo a congedarsi dalla comedy poliziesca dopo una manciata di stagioni: Ralf Little è infatti l’ultimo protagonista in ordine di tempo dopo Ben Miller, Kris Marshall e Ardal O’Hanlon. Il suo ritorno per la stagione 12, però “non è stato ancora concordato“, come aveva fatto sapere già all’inizio di febbraio.

Di sicuro Ralf Little, con il finale della stagione 11 all’orizzonte nel Regno Unito, si vedrà rivolgere questa domanda insistentemente nelle prossime settimane. Delitti in Paradiso 11 arriverà in Italia solo a giugno, quando ormai sarà chiaro se si sarà trattato della sua ultima stagione o meno.

