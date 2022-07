Parte Professor T su Rai2, nuova serie crime in onda in prima assoluta il 27 luglio, subito dopo Delitti in Paradiso. Il poliziesco è la versione inglese dell’omonima serie belga. Protagonista è il professor Jasper Tempest, un geniale criminologo dell’Università di Cambridge, noto ai suoi studenti come “Professor T”.

Eccentrico ma geniale, con disturbi ossessivi compulsivi e una madre prepotente e opprimente. Lavorare con lui è molto difficile: maniaco della pulizia, insulta tutti quelli che ha intorno, trova immediatamente e sottolinea i punti deboli di ogni persona e vuole avere sempre ragione. Per la sua ex allieva Lisa Donckers ed il suo collega Dan, entrambi detective, il professore è l’unica speranza per risolvere crimini all’apparenza irrisolvibili.

Stasera andrà in onda l’episodio pilota dal titolo Anatomia di un ricordo, di cui vi riportiamo la sinossi:

Diana Tyson è stata violentemente aggredita nel campus universitario. Il detective Lisa Donckers sospetta che l’aggressione sia molto simile ad una avvenuta cinque anni prima, ed, essendo stata precedentemente un’allieva del corso di criminologia forense e avendo assistito alle lezioni del Professor T, è convinta che lo stesso Professore possa essere di grande aiuto nello svolgimento delle indagini.

Professor T su Rai2 va in onda ogni mercoledì in seconda serata con un episodio a settimana. Il prossimo appuntamento è il 3 agosto, ecco la sinossi del secondo episodio:

Il capo bibliotecario dell’università muore per un bicchiere di vino avvelenato a una festa a cui ha partecipato il 115. Era l’obiettivo previsto? La polizia chiede aiuto al professor T.

Nel cast della serie: Ben Miller nel ruolo del professor Jasper Tempest; Emma Naomi nel ruolo della detective Lisa Donckers; Barney White nel ruolo del detective Dan Winters; Andy Gathergood è Paul Rabbit; Sarah Woodward nel ruolo di Ingrid Snares; Juliet Aubrey è Christina Brand; Frances de la Tour è Adelaide Tempest.

