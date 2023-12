Delitti in Paradiso torna su Rai2 in occasione delle feste. Stasera 28 dicembre va in onda lo speciale natalizio “Feste in famiglia”, ormai da tradizione come ogni anno.

Nell’ incantevole isola caraibica di Saint Marie per l’ispettore Neville non c’è pace anche a Natale! Gerald Stableforth, un ricco imprenditore che vive con la sua famiglia sull’isola, viene trovato morto e la testimone dell’omicidio, Debbie Clumson, consulente dell’azienda di proprietà della vittima appena arrivata dal Regno Unito, sparisce misteriosamente. Unico indizio, una frase sibillina pronunciata da Gerald appena prima di morire: “è proprio dietro di te”. A complicare la situazione del detective si aggiunge l’arrivo, a Saint Marie, della sua esuberante madre. Con la complicità di Catherine ha intrapreso il viaggio per trascorrere le festività con il figlio.

L’episodio speciale è diretto da Steve Brett. Nel cast troviamo: Ralf Little interpreta l’investigatore Neville Parker; Christopher Villiers nel ruolo di Bertrand Sworder; Don Warrington è il commissario Selwyn Patterson; infine Elizabeth Bourgine nei panni di Catherine Bordey. Il cast si completa anche con Shantol Jackson e Patsy Kensit.

Lo speciale natalizio è inedito qui in Iitalia, ed è andato in onda solo due giorni fa nel Regno Unito. Un’assoluta prima visione tv per l’episodio di una delle serie tv più amate e seguite al mondo.

Creata da Robert Thorogood, lo schema narrativo di base di Delitti in Paradiso è quello di un detective della polizia britannica che si trova, spesso suo malgrado, catapultato a svolgere il suo lavoro in un lontano Paese caraibico. La serie britannica è finora arrivata alla sua dodicesima stagione, trasmessa anche nel nostro Paese di recente. Ralf Little interpreta il ruolo del protagonista Neville Parker dalla nona stagione.

L’appuntamento con lo speciale di Delitti in Paradiso è per stasera alle 21:30 su Rai2.

