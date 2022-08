Una Vita non va in onda oggi, 1 agosto, e lo stesso succederà nei prossimi giorni. Alla fine Mediaset ha deciso di rimandare la soap spagnola e metterla in panchina in vista dell’inverno. La soap che per anni è stata sorella de Il Segreto, ha saputo ritagliarsi una nutrita fetta di pubblico, quella che adesso dovrà dirgli addio.

Qualcuno la chiama pausa estiva, altri ancora la chiamano quiete prima della tempesta, fatto sta che Una Vita non va in onda oggi, 1 agosto, e farà lo stesso per quasi tutto il mese di agosto spingendo la rete a raddoppiare l’appuntamento con Beautiful per riempire il vuoto che rimarrà nel palinsesto. Una Vita, dunque, tornerà ad essere trasmessa dal 19 agosto 2022, salvo cambiamenti e repliche, e solo a quel punto inizierà la corsa verso il finale di stagione e di serie.

Nell’atteso finale di Una Vita, Felipe riuscirà a ritrovare il sorriso grazie all’amor di Dori lasciando per sempre la città non prima di chiarire le cose con Genoveva. La Dark Lady, ferita quasi mortalmente da un’arma da fuoco, chiederà di parlare con lui ma solo per ascoltare un suo ultimo sfogo. A trovarla sarà Gabirela che, d’accordo con la spregevole Cayetana, proverà a impossessarsi del suo patrimonio.

Non mancheranno nuovi e vecchi amori tra i personaggi che hanno affollato le strade del quartiere al centro delle avventure di Una Vita. Ciliegina sulla torta sarà il ritorno di Susana ed Armando pronti a proporre a Rosina e a Liberto un affare imperdibile, mentre Leonor potrà riabbracciare la madre, e Casilda. Come finirà Una Vita? Lo scopriremo solo in autunno.