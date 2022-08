Le prime offerte Amazon di agosto si fanno davvero interessanti per le Xiaomi Mi Band 7 e 6. Entrambe le smartband sono in promozione sul noto store e per questo motivo potrebbe davvero essere il momento giusto per procedere al relativo acquisto. In pieno periodo di vacanze estive, con tanti momenti dedicati al benessere fisico e il relax, sarebbe davvero utile tenere traccia di alcuni parametri proprio grazie ai dispositivi.

Xiaomi Mi Band 7

Il modello Mi Smart Band è freschissimo di lancio nel nostri paese e nonostante tutto, è già protagonista delle offerte Amazon. Lo è stato durante il Prime Day di luglio ma anche in queste ore non manca uno specifico sconto che lo riguarda direttamente. Nella sua versione italiana, il dispositivo può contare su uno schermo AMOLED da 1.62 pollici e tra le sue funzioni ha quella del monitoraggio del sonno, della frequenza cardiaca e il saturimetro. La soluzione che monitora fino a 120 tipologie di allenamenti diversi e ha una durata della batteria pari a 14 giorni costa ora 54 euro, con uno sconto già del 10% rispetto a quello di listino. La spedizione del prodotto sarà quasi immediata con arrivo a casa già il 4 agosto.

Xiaomi Mi Band 6

Tra le offerte Amazon per i fitness tracker Xiaomi, quella per la Mi Band 6 è naturalmente la più economica. Il dispositivo ha un display un po’ più contenuto e effettua il monitoraggio di qualche tipologia di allenamento in meno ma ha tutte le funzionalità di controllo della salute già menzionate e la batteria che dura comunque due settimane. Il modello in promozione a 34,99 euro è in versione italiana ma senza supporto per il modulo NFC. Anche in questo secondo caso la spedizione avverrà entro giovedì 4 agosto.