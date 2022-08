Dove comprare gli occhiali di Luigi Strangis? Il vincitore in carica di Amici di Maria De Filippi sfoggia sempre un paio di occhiali da sole in plastica bianca e tanti fan si divertono a replicare il suo look. L’artista è impegnato in alcune ospitate nel corso dell’estate, e nelle piazze d’Italia si scorgono decine di persone con i suoi stessi occhiali da sole. Dove trovarli?

In tanti avete scritto alla redazione di OM per chiedere dove acquistare gli occhiali di Luigi Strangis da indossare ai suoi concerti ma anche in spiaggia, per copiare il suo look. Vi rispondiamo.

Offerta BOZEVON Retrò Occhiali da sole Ovali - Vintage UV400 Occhiali Donna &... STYLE - Casual e disegno di fashional, è adatto per qualsiasi faccia,...

ELEGANZA - Questo paio di occhiali da sole ti dà una misura di classe...

Gli occhiali di plastica di Luigi Strangis si differenziano dagli altri per la forma delle lenti, di forma ovale, incastonate in una montatura di colore bianco, non di certo così usuale per un occhiale da sole. Luigi porta quegli occhiali sul palco sin dalle sue prime performance nel talent show di Canale 5 e ha conservato questo look anche nei vari radio tour estivi ai quali ha preso parte.

Quando sale sul palco, con sé ha sempre gli occhiali da sole bianchi… una vera tendenza tra i suoi fan che li indossano come lui, a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Dove comprare gli occhiali di Luigi Strangis

Quando si tratta di acquisti online, il marketplace di riferimento – ed il più fornito al mondo – è uno solo. Stiamo parlando di Amazon, che chiaramente offre diverse possibilità di scelta per quanto riguarda l’acquisto di occhiali da sole bianchi in plastica come quelli di Luigi Strangis.

I prezzi sono davvero irrisori. Con poco più di 10 euro è possibile comprarne due paia ma se ne volete acquistare uno solo, il prezzo scende ed è possibile trovarne anche a pochi euro.