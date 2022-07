Il Napoli sta intensificando il lavoro per iniziare nei migliori dei modi la nuova stagione di Serie A. Domani sera, domenica 31 luglio, gli azzurri scenderanno in campo per disputare la quarta amichevole pre-campionato che si terrà contro gli spagnoli del Maiorca. A questo punto, andiamo a vedere qualche dettaglio in più della sfida, come schiereranno i loro uomini i due tecnici e dove vedere la diretta TV e streaming del match.

In seguito alle vittorie nelle prime amichevoli contro la Bassa Anaunia ed il Perugia a Dimaro e dopo il pareggio per 2-2 maturato nel primo test a Castel di Sangro contro i turchi dell’Adana Demirspor, il Napoli è pronto a disputare il suo quarto test pre-campionato rappresentato dal Maiorca. Ricordiamo che per gli azzurri, che ad oggi sono in ritiro in Abruzzo per la seconda parte della preparazione estiva, il calendario delle prossime amichevoli internazionali vedrà altre due sfide interessanti, contro il Girona e l’Espanyol. Tra le due compagini si tratterà del secondo confronto: infatti, il primo risale al 13 agosto 2011 con la vittoria dei partenopei per 1-0 grazie al gol di Zuniga.

Detto ciò, andiamo alle informazioni sul match Napoli-Maiorca: in programma domani 31 luglio alle ore 20.30 presso lo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky, precisamente il canale di riferimento sarà Sky Sport (numero 251 del satellite), e sarà visibile in pay per view acquistando l’evento al prezzo di 9,99 euro. Considerato che si tratta di un match a pagamento, non ci sarà la possibilità di vederlo in streaming su Sky Go né su un’altra piattaforma. Inoltre, l’evento si potrà vedere in diretta streaming (sempre a pagamento 9,99 euro) sulla pagina ufficiale Facebook della SSC Napoli. La diretta gratis sarà disponibile sul canale YouTube del club spagnolo, ma si potrà vedere solo dalla Spagna. Mister Spalletti probabilmente schiererà così i suoi uomini: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae (esordio), Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

