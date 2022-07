Netflix svela il trailer di Locke and Key 3, ultima stagione della serie tv basata sull’omonima graphic novel di Joe Hill – che torna ad occuparsi della sceneggiatura di almeno un episodio. Gli showrunner sono Carlton Cuse e Meredith Averill.

La serie è incentrata sui fratelli Locke, che si uniscono dopo la misteriosa morte del padre. Mentre cercano di recuperare tutte le chiavi magiche che hanno ereditato, la famiglia deve guardarsi le spalle per combattere un’orda di forze del male disposte a tutto pur di impossessarsi degli oggetti mistici.

Il trailer di Locke and Key 3 rivela che in quest’ultima stagione i fratelli scopriranno finalmente il mistero dietro il potere della chiave Timeshift, la stessa che trasporta nel presente un ex capitano britannico morto in battaglia ma resuscitato da uno di questi oggetti magici; il suo arrivo, però, spalanca le porte a un demone malvagio.

Oltre al nuovo trailer, Netflix ha anche annunciato la lista dei registi che dirigeranno gli ultimi otto episodi della serie: Guy Ferland (Yellowstone, Elementary), Edward Ornelas (The Resident, Bull), Marisol Adler (Manifest) e Jeremy Webb (The Umbrella Academy ).

Locke & Key è basato su una popolare serie di graphic novel horror di Joe Hill e del collega autore Gabriel Rodríguez, pubblicata per la prima volta nel 2008. La serie è sviluppata da Cuse e Averill, entrambi hanno molta esperienza con storie dark. Infatti, Cuse è stato uno showrunner della popolarissima serie di fantascienza Lost, così come Bates Motel. Averill è stato uno degli sceneggiatori della serie horror Netflix The Haunting of Hill House.

Il cast comprende: Darby Stanchfield (Scandal), Connor Jessup (Falling Skies), Jackson Robert Scott (WandaVision), Emilia Jones (CODA – I segni del cuore), Brendan Hines (The Tick), Sherri Saum (Power Book II: Ghost), Coby Bird (The Tick, Good Doctor), Kevin Durand (Ballers) e Aaron Ashmore (Killjoys).

Qui la sinossi di Locke and Key 3:

Nell’emozionante capitolo finale della serie la famiglia Locke svela altre magie e affronta un nuovo nemico demoniaco pronto a uccidere pur di impossessarsi delle chiavi.

Di seguito il trailer di Locke and Key 3, in arrivo il 10 agosto su Netflix:

