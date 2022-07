Una delle novità TikTok per il futuro potrebbe essere un nuovo servizio di streaming musicale, al pari di Spotify per intenderci. In effetti, il social network sarebbe pronto ad ampliare l’offerta di contenuti per i suoi utenti, in una maniera del tutto diversa dal passato ma che è figlia dell’incredibile successo della piattaforma.

Per quanto non ci sia l’assoluta certezza della prossima novità TikTok, c’è un chiaro ed inequivocabile indizio che va proprio in questa direzione. ByteDance, ossia la società madre del social, ha depositato un apposito brevetto negli Stati Uniti che fa riferimento proprio ad un’offerta denominata TikTok Music. La descrizione del servizio cita la possibilità per gli utenti di scaricare, riprodurre e condividere brani musicali, interi album e playlist, accedere a testi di ogni tipo.

Sarebbe davvero un colpo grosso per TikTok avere un proprio servizio di streaming musicale. Di certo i contenuti in note attirerebbero un numero crescente di iscritti sul social. Tanto più, il servizio avrebbe senso anche per l’esperienza che ognuno ha sulla piattaforma cinese. Proprio ogni TikTok si accompagna a brevi ritornelli e accenni a brani di moda in un preciso momento. Nel momento in cui sarà messa a disposizione un’enorme galleria di audio vecchi e nuovi, la creatività non avrà più limiti per video sempre più originali, divertenti, di qualità e, in un’unica parola, unici.

Quando potrebbe giungere la novità TikTok per lo streaming musicale? Per il momento, è stato scovato solo il brevetto relativo al nuovo progetto ma nessun indizio dello sviluppo di particolari funzioni o sezioni sulla piattaforma. Questa mancanza farebbe intendere che, per un’eventuale implementazione del servizio, i tempi potrebbero essere non molto celeri. Magari nel prosieguo dell’anno avremo nuove soffiate in questa direzione o qualche dichiarazione del social sui suoi progetti futuri.

