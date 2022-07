A completare il nuovo disco di Andrea Bocelli ci saranno anche i figli Matteo e Virginia. La bomba è stata sganciata ieri sera, giovedì 28 luglio, dal Teatro del Silenzio in cui il tenore toscano si è esibito in compagnia di autorevoli colleghi, da Claudio Baglioni a Michael Bolton, ma anche dei suoi figli Matteo e Virginia e del violinista David Garrett.

Con Matteo ha cantato Fall On Me e l’occasione è stata ghiotta per annunciare la novità: il 2022 si chiuderà con il Christmas Album – scrive Quotidiano.net – che registrerà insieme ai suoi eredi e che ospiterà le interpretazioni delle più belle canzoni sul Natale, come Happy Xmas (War Is Over) di John Lennon e Feliz Navidad.

La data di uscita sarebbe tutta nel titolo, ma più dettagli verranno forniti nelle prossime settimane. Il nuovo disco di Andrea Bocelli conterrà anche due inediti dei quali non è ancora dato conoscere i titoli. Su questa novità il tenore toscano ha dichiarato:

“S’è da poco concluso l’anno Famiglia Amoris Lætitia e io sono convinto che questo tipo di unione resti il mattone fondante della società, così ho pensato di incidere un album coi miei figli”.

Il rapporto tra Bocelli e la fede, del resto, è sempre più stretto su stessa ammissione dell’artista. Recentemente, infatti, Bocelli si è espresso sull’aborto alla luce di quanto accaduto con il ribaltamento della sentenza Roe vs Wade negli Stati Uniti.

Nel suo intervento il tenore ha lamentato un certo accanimento contro la Chiesa da parte di un popolo che pensa soltanto ai preti pedofili e non ai sacerdoti impegnati nelle missioni.

Soprattutto, Bocelli dice di non credere alla “favola dell’ateo” in quanto non convinto di essere nato “dal caso”. Il nuovo album di Bocelli, dunque, potrebbe essere un atto di fede verso il Natale per celebrare la festività più attesa dell’anno.

Continua a leggere su optimagazine.com