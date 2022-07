Nel pensiero di Andrea Bocelli sull’aborto c’è tutta l’ascesa di un uomo che si sente sempre più vicino alla fede e a Dio, che non sognava di diventare genitore ma ci si è ritrovato e ora, da padre, ha spostato tutti i suoi orizzonti.

Il tenore è stato intervistato dal Corriere Della Sera in occasione del concerto programmato a Parma del 7 luglio, un glorioso ritorno in patria dopo i concerti Oltreoceano: “Qui è nato buona parte del mio repertorio”, dice Andrea Bocelli senza nascondere una certa emozione.

L’Italia e il mondo vivono un periodo storico difficile da almeno 2 anni. Nel 2020 il Covid-19 ha dilaniato la popolazione, poi a febbraio 2022 è arrivata la guerra della Russia in Ucraina. Nell’ultimo gli Stati Uniti hanno ribaltato una storica sentenza che estendeva il diritto all’aborto a tutti i Paesi federali, delegando la decisione ai singoli Stati.

Su questo si esprime Andrea Bocelli, che colloca il suo pensiero all’interno della sua idea di libertà, un principio che ha sempre applicato nelle fasi di educazione dei suoi figli e che oggi non disconosce, anche se ridimensiona a seconda del caso. Ad esempio, quando sua madre era ancora in dolce attesa le fu consigliato di abortire, ma ella rifiutò e proseguì la gravidanza.

Andrea Bocelli è dunque favorevole o contrario all’aborto?

“Non si pretenderà mica che la Chiesa approvi l’aborto? E non si può neanche pretendere che una corte come quella Corte Suprema americana si esprima diversamente: fa il suo lavoro e va presa per quello che è, a volte piace, a volte non piace. Io ho il culto della libertà, ma sono a favore della vita“.

Qual è il ruolo della Chiesa? Il tenore ricorda che la Chiesa è fatta di uomini che, come tali, sono possibili al fallimento. Anziché criticare, tuttavia, Andrea Bocelli preferisce interrogarsi su cosa si possa fare per migliorare la Chiesa. C’è, inoltre, un “accanimento brutale” contro Mater Ecclesiae che lui non approva:

“Si parla dei preti pedofili, ma non si parla dei sacerdoti nelle missioni, delle persone che danno la vita nei luoghi poveri o pericolosi. Bisognerebbe prendere esempio dal calcio: lì si parla sempre dei più bravi”.

Bocelli, tuttavia, precisa la sua posizione da fedele: “Io sono molto razionale e scettico di natura. Proprio per questo ho Fede. La favola dell’ateo non mi convince, non ho mai potuto pensare di essere figlio del caso”.

