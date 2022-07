Lo Xiaomi Redmi Watch 2 Lite rappresenta, probabilmente, uno dei wearable più richiesti del momento e Amazon è quell’e-commerce che cerca sempre di a venire incontro alle richieste del pubblico realizzando offerte molto interessanti. Quest’oggi, grazie alla promozione con uno sconto del 19%, avrete la possibilità di portarvi a casa questo fantastico gioiellino nel colore blu. Il dispositivo è acquistabile al prezzo di 56,52 euro (invece di 69,99 euro di listino), la sua disponibilità è immediata e se siete clienti Prime la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Amazon stesso provvederà alla vendita e alla spedizione del prodotto. Vediamo insieme le sue funzionalità e qualche dettaglio tecnico.

Lo Xiaomi Redmi Watch 2 Lite dispone di un display da 1,55 pollici ad elevata risoluzione capace di offrirvi la visualizzazione di maggiori dettagli; il rapporto schermo-corpo è più alto, aumentato del 10% rispetto al modello precedente e assicurata un’esperienza visiva e controllo touch migliori. Il device è dotato di connettività GPS indipendente multi-sistema con chipset integrato GNSS che offre prestazioni migliorate per un tracciamento della posizione più preciso. Inoltre, l’orologio vanta di ben quattro sistemi di posizionamento globale: GPS, GLONASS, Galileo e BDS. Lo Xiaomi Redmi Watch 2 Lite offre più di 100 modalità di allenamento, di cui 17 modalità fitness professionali, come HIIT e Yoga per aiutarvi a perseguire i vostri obiettivi di fitness.

Lo straordinario Xiaomi Redmi Watch 2 Lite, oggi in super offerta su Amazon al costo di 56,52 euro, è in grado di controllare i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) in qualsiasi momento e situazione (anche durante il sonno), di monitorare la frequenza cardiaca 24 ore su 24 grazie al sensore integrato PPG. Questo smartwatch monitora anche il sonno 24/24 fornendo report dettagliati sulle fasi di sonno profondo, leggero e REM così da sapere cosa accade durante le ore di sonno. La durata della batteria è assicurata per 10 giorni con un utilizzo normale e di 14 ore con utilizzo continuo della modalità GPS durante le sedute di allenamento.

