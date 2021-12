La corsa ai regali di Natale è ormai iniziata e se siete interessati all’acquisto di uno smartwatch dal perfetto mix di eleganza e sportività allora non fatevi scappare l’incredibile offerta di oggi 13 dicembre relativa al nuovo Huawei Watch Fit, disponibile su Amazon al costo di 59,99 euro (invece di 99,00 euro di listino) in quattro bellissime colorazioni: Distilled Blue, Graphite Black, Pomelo Red e Sakura Pink. Il prodotto, inoltre, è venduto e spedito dall’e-commerce e, se siete iscritti al servizio Prime, la consegna (assicurata prima delle festività natalizie) è gratuita e senza costi aggiuntivi. Ma vediamo insieme alcuni dettagli delle principali caratteristiche tecniche di questo orologio intelligente del produttore di Shenzhen.

Il Huawei Watch Fit mostra un display AMOLED di forma rettangolare da 1.64 pollici (con risoluzione HD di 280 x 456 pixel), dove tutto appare più nitido e grande; lo schermo presenta un vetro curvo 2.5D. La sua luminosità si regola automaticamente per ottimizzare la leggibilità anche se vi trovate sotto la luce diretta del sole, mentre i sei quadranti Always-On vi permettono di sfoggiare un look diverso ogni giorno. Sono 97 le modalità di allenamento, il wearable fornisce dati precisi ed in tempo reale per 12 modalità di sport professionali; le 85 modalità di allenamento personalizzato vi aiutano invece a dare il massimo in qualsiasi attività, passando dalle sessioni di yoga agli intervalli training ad elevata intensità.

Per giunta l’orologio registra in tempo reale la frequenza cardiaca (24 ore su 24 per 7 giorni) grazie al Huawei TruSeen 4.0, la saturazione dell’ossigeno (SpO2), il monitoraggio del sonno, le calorie e la durata dell’allenamento. Il Huawei Watch Fit, oggi in super offerta su Amazon al costo di soli 59,99 euro, monta una batteria la cui durata è assicurata fino a 10 giorni di utilizzo (grazie alla ricarica veloce, con una carica di soli 5 minuti è assicurata un’intera giornata di autonomia).

