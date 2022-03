Siete alla ricerca di un ottimo smartwatch del marchio Apple? Bene, vi trovate nel posto giusto per leggere questa fantastica offerta disponibile oggi, mercoledì 23 marzo, su Amazon e relativa all’Apple Watch Series 6 (GPS), con cassa in alluminio color argento da 40mm (adatto per polsi da 130‑200 mm) e con il cinturino sport bianco. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce all’imperdibile prezzo di 319,00 euro (invece di 439,00 euro di listino): inoltre, potrete pagarlo in un’unica soluzione oppure in cinque comode rate da 63,80 euro al mese ognuna. La disponibilità dell’orologio è immediata e, se siete clienti già iscritti al servizio Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. A questo punto se siete curiosi di conoscere i principali dettagli tecnici, eccoli di seguito.

Offerta Apple Watch Series 6 (GPS, 40 mm) Cassa in alluminio color argento... Con il modello GPS rispondi a chiamate e messaggi dall’orologio

Puoi misurare l’ossigeno nel sangue con un nuovo sensore e una nuova...

Con l’Apple Watch Series 6, modello GPS, potrete rispondere a chiamate e messaggi direttamente dall’orologio senza quindi utilizzare per forza il telefono. L’orologio sfoggia un display Retina Always-on 2,5 volte più luminoso alla luce del giorno, anche se si ha il polso rivolto verso il basso. È in grado di monitorare il battito cardiaco grazie all’app ECG (elettrocardiogramma, da eseguire direttamente dal polso, quando e ovunque vi troviate) e i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) con il nuovo sensore rivoluzionario e l’app Livelli O2. Con l’app Sonno vi prendete cura del vostro sonno per affrontare al meglio ogni giornata.

Con l’indossabile potrete misurare quando volete il vostro movimento ed i progressi compiuti controllandoli nell’app Fitness su iPhone. Potrete registrare ogni allenamento, come corsa, camminata, bicicletta, yoga, nuoto e ballo e tantissimi altri ancora. L’Apple Watch Series 6, oggi in super sconto su Amazon al costo di 319,00 euro, è dotato di un chip S6 SiP fino al 20% più veloce rispetto al chip che si trova nei modelli precedenti Series 5. Con questo smartwatch potete sincronizzare musica, podcast e audiolibri. Il prodotto richiede iPhone 6s o successivo con iOS 14 o successivo.

Continua a leggere su optimagazine.com