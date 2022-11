Un’incredibile offerta quest’oggi, lunedì 21 novembre, da non perdere su Amazon: il fantastico Xiaomi Redmi Watch 2 Lite è disponibile con uno sconto del 38% al prezzo di soli 49,90 euro (invece di 79,99 euro di listino), nel colore Blu e nella versione italiana. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce e se siete clienti iscritti a Prime, la consegna è gratuita e non dovete pagare ulteriori costi. Detto ciò, andiamo a dare insieme un’occhiata alle sue principali caratteristiche e specifiche tecniche.

Lo Xiaomi Redmi Watch 2 Lite presenta un display touch a colori da 1,55 pollici ad elevata risoluzione, così che i dettagli vengano visualizzati in modo perfetto. L’orologio intelligente mostra un rapporto schermo-corpo più alto, aumentato precisamente del 10% rispetto al modello precedente e offre un’esperienza visiva ed un controllo touch migliori. Segnaliamo anche la disponibilità di tre colori per quadranti e di tanti cinturini diversi per cambiare il vostro stile. L’orologio smart è resistente all’acqua fino a 5ATM, garantendo un alto livello di protezione anche durante il nuoto; presenta più di 100 modalità di allenamento, di cui 17 modalità fitness professionali, incluse HIIT e Yoga per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi di fitness e 100 modalità di allenamento per offrire ancora più opzioni.

Offerta Xiaomi Redmi Watch 2 Lite Orologio Smart, Display da 1.55 ", Fino a 10... Display touch a colori da 1.55 ": Alta risoluzione con più dettagli...

Controllo SpO₂ e monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24:...

L’indossabile è dotato del controllo dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), in qualsiasi momento e situazione anche durante il sonno, e del monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, grazie al sensore integrato PPG ad elevata precisione. Lo Xiaomi Redmi Watch 2 Lite, oggi in super offerta su Amazon al prezzo di soli 49,90 euro, integra quattro sistemi di posizionamento globale, ossia GPS, GLONASS, Galileo e BDS, e chipset integrato GNSS che offre prestazioni migliorate per garantire un tracciamento della posizione più preciso. La durata della batteria è assicurata fino a 10 giorni, con connettore magnetico semplice da collegare. Insomma, un perfetto orologio ad un costo davvero basso da non farsi scappare!

Continua a leggere su optimagazine.com