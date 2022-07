Col finale di Pagan Peak – Nel Mirino del Killer 2 termina la programmazione del dramma poliziesco che Sky Investigation ha iniziato a trasmettere lo scorso 7 luglio. La serie tedesca (titolo originale Der Pass) è stata ideata da Cyrill Boss e Philipp Stenner e trae ispirazione dalla co-produzione danese-svedese del 2011 The Bridge. Ambientata tra due cittadine sul confine tedesco-austriaco, racconta le indagini di due detective provenienti dai differenti paesi e costretti a lavorare insieme sulle tracce di un serial killer che agisce proprio nell’area a cavallo tra i due Stati.

Pagan Peak – Nel Mirino del Killer 2, esattamente come la prima stagione trasmessa nel 2019 da Rai4, è composta da otto episodi che seguono la trama orizzontale della caccia all’assassino seriale. Gli ultimi due sono trasmessi dal canale 114 di Sky in prima visione assoluta per l’Italia giovedì 28 luglio in prima serata, a partire dalle 21.10.

Ecco la trama degli episodi 7 e 8 di Pagan Peak – Nel Mirino del Killer 2, che culminano in una rivelazione potenzialmente dirompente per la coppia di investigatori.

La pressione dell’indagine inizia ad avere effetti negativi sulla salute di Gedeon, e anche Ellie fatica a tenere sotto controllo i suoi problemi psicologici.

Costretta a proseguire l’indagine privatamente, Ellie arriva a scoprire la reale identità dell’assassino, ma si imbatte anche in una verità scioccante su Gedeon.

Pagan Peak – Nel Mirino del Killer 2, disponibile anche in streaming su Now, è stata realizzata per Sky One nel 2022. Al momento la serie, che vanta una colonna sonora firmata dal premio Oscar Hans Zimmer, non risulta ancora rinnovata per una terza stagione, ma non è escluso che possa tornare con un nuovo capitolo.

