Il finale de La Strada del Silenzio è ormai dietro l’angolo e il prossimo 3 agosto, salvo cambiamenti, andranno in onda gli ultimi episodi con una sorta di mini maratona che, sicuramente, farà piacere ai fan della serie. Gli ascolti sono stati buoni in queste settimane e anche ieri sera, pubblicità permettendo, il pubblico ha potuto godere di tre intensi episodi in cui nuovi dettagli sono venuti a galla.

Dopo aver fatto un appello in televisione, Niketas confida a Manto di averla tradita con Athena e così lei lo caccia via di casa. Tra le due donne è guerra aperta mentre Nasos e la sua squadra pedinano Michalis nella speranza che li conduca al nascondiglio, ma rischiano di farsi scoprire. Thalea trova un articolo sulla morte di un certo Tzimakis e riesce a rintracciare il giornalista che l’ha scritto: secondo lui la vittima lavorava per Spyros.

Le cose si sono complicate un po’ per tutti e il finale de La Strada de Il Silenzio è chiamato a risolvere gli ultimi enigmi riguardo la scomparsa dei bambini e i legami dei protagonisti che intorno a loro girano sin dal primo episodio.

ATTENZIONE SPOILER!

Nel finale in onda il 3 agosto, Michalis riesce ad evitare l’arresto e torna al nascondiglio con l’uomo che ha ordito il rapimento contattando la polizia chiedendo un riscatto con una scadenza definitiva. L’improvvisa malattia di un bambino complica la situazione al nascondiglio, mentre la polizia arriva a localizzare la loro posizione.

Vasilis continua con il suo piano di vendetta e per questo incontra Petros. Uno dei bambini si ammala gravemente e Michalis prende l’iniziativa di trasportarlo in ospedale, nonostante il parere contrario di chi ha ideato il rapimento, che osserva le conseguenze di questo gesto in diretta TV. Il rilascio di Alkis restituisce fiducia a tutti, e sebbene sia ancora sotto osservazione in ospedale, il suo stato di salute sembra buono. La polizia ha la possibilità di avere dal piccolo preziose informazioni per trovare gli altri bambini rapiti, come andrà a finire?