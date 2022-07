È lei o non è lei? Questo è il problema oggi. Barbara d’Urso mostra il lato B sui social e scoppia la polemica con tanto di dubbio su quello che è ritratto nel video che la conduttrice ha postato sui social qualche ora fa. Chi la segue sa bene che la conduttrice è in vacanza e che ama passare le sue giornate nella sua bella casa in campagna sempre in compagnia di amici e colleghi tra partite a carta, tavolate e nuotate ma quelli che fino a poco tempo fa erano i video delle sue giornate goliardiche, sono diventati dei veri e propri cult su cui dibattere.

Ma cos’è successo di così eclatante in queste ore? Barbara d’Urso è rea di aver mostrato il suo lato B sui social. Le immagini ritraggono una donna muscolosa e ben allenata mentre si gode la piscina stesa a pancia sotto proprio su un materassino. Lei ammette di aver usato un drone per queste immagini che ha voluto condividere con i suoi fan ma se questi ultimi si complimentano per la sua bellezza, altri ancora l’hanno presa subito di mira.

I suoi detrattori sono convinti che le immagini siano un fake, che nel video non ci sia Barbara d’Urso e che il lato B non sia il suo. Alcuni addirittura ipotizzano che quel fondoschiena possa essere di Belen Rodriguez perché troppo allenato. Il dubbio nasce dal colore dei capelli della conduttrice visto che qualcuno ironizza sul fatto che il sole abbronza ma non cambia il colore dei capelli.

Inutile dire che ai dubbi e all’ironia si alternano anche le offese con qualcuno che accusa Barbara d’Urso si essere ridicola alla sua età con questi video e con questo continuo volersi mettere in mostra, ma è davvero peccato farlo con un corpo così alla sua età?