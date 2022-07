Il Samsung Galaxy S21 FE potrebbe essere l’ultimo dispositivo Fan Edition per un po’ di tempo, almeno fino a che il colosso di Seul deciderà di riprendere la realizzazione della serie (infatti, non dovrebbe essere prodotto il Samsung Galaxy S22 FE). In ogni caso, il Samsung Galaxy S21 FE continuerà ad essere supportato con patch di sicurezza ed aggiornamenti delle funzionalità, come da copione. Ora il device sta finalmente ricevendo la patch di sicurezza di luglio 2022. Stando a quanto riportato da ‘SamMobile‘, l’ultimo upgrade è in uscita per il Samsung Galaxy S21 FE europeo oltre che per la variante destinata ad Asia e USA.

In sostanza, l’aggiornamento viene distribuito a livello globale e la versione del firmware varia in base al mercato di destinazione. L’aggiornamento di luglio 2022 per il Samsung Galaxy S21 FE in Europa (SM-G990B) porta il firmware alla versione G990BXXU2CVF6. Potete scaricare il nuovo aggiornamento con le patch di sicurezza di luglio 2022 a bordo del vostro Samsung Galaxy S21 FE seguendo il solito percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa‘. State sempre attenti alla percentuale di carica residua: se al di sotto del 50%, collegate il device alla rete elettrica prima di scaricare e installare l’upgrade (oppure procedete al tutto in un altro momento).

Un bel backup pure sarebbe cosa buona da fare, così da averne sempre a disposizione una copia nel caso in cui servisse per un hard-reset imprevisto (non capita spesso, ma può succedere di trovarsi nella situazione di dover per forza ripristinare lo smartphone ai dati di fabbrica: senza backup sapete tutti a cosa andreste incontro). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete qui sotto è lì per voi: vi risponderemo il prima possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com