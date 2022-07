Gennaro Nocerino è Liberato? Si torna a parlare del rapper e di quella che è la sua vera identità e come sempre ci sono dichiarazioni contrastanti in merito o, almeno, c’erano. Questa volta a tirare fuori il nome del misterioso rapper è stata la SIAE che potrebbe aver sbagliato pubblicando i possibili nome e cognome del cantautore napoletano, la domanda quindi è: Gennaro Nocerino è Liberato?

Da ormai diversi anni si parla del rapper napoletano ma adesso sembra che finalmente anche lui abbia un nome e un volto, almeno secondo quello che ha riportato ThePipolGossip evidenziando quello che è stato scritto sul sito della Siae. Dietro quella felpa nera e quel cappuccio potrebbe quindi nascondersi Nocerino, il performer napoletano che potrebbe aver cercato di costruire un alter ego per tenersi lontano da alcuni meccanismi e dalla popolarità

In passato sono stati accostati al nome di Liberato anche Livio Cori, finito al centro del gossip per via della sua storia con Anna Tatangelo, e poi anche Emanuele Cerullo e Wad. Come se la soffiata della SIAE non bastasse, a dare una sorta di conferma a tutta questa teoria su Liberato arriva anche il fatto che una delle sue canzoni, “We came from Napoli” porta la firma del rapper inglese Gaika Tavares e appunto Gennaro Nocerino.

Il Corriere del Mezzogiorno ci mette poi il carico da novanta raccogliendo le informazioni sul misterioso cantante e facendo notare che Liberato sarebbe poi il terzo componente del trio elettronico Future Romance che sulle pagine ufficiali è indicato come composto da Fiorius, Bawrut e Gennaro Nocerino. Mistero risolto quindi? Al momento il diretto interessato non ha proferito parola riguardo agli ultimi rumors, non ci rimane che attendere per scoprire come finirà l’ennesimo mistero dell’estate.