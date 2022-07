Un’altra terribile notizia sconvolge la vita degli amanti del cinema e delle serie tv: Paul Sorvino è morto. Poco fa è arrivato l’annuncio che ha reso ancora più nero questo ultimo lunedì di luglio ovvero la notizia della morte dell’attore, classe 1939, che ha recitato nel film Quei Bravi Ragazzi e nella serie TV Law & Order, tra le altre cose.

Paul Sorvino è morto oggi, 25 luglio, all’età di 83 anni, per cause naturali dopo aver sofferto problemi di salute negli ultimi anni. La sua morte è stata annunciata dal suo addetto stampa Roger Neal che ha parlato a nome della moglie di Sorvino, Dee Dee Sorvino, presente al suo capezzale nelle sue ultime ore, insieme alla figlia Mira Sorvino.

Nel comunicato rilasciato qualche minuto fa si legge: “I nostri cuori sono spezzati. Non ci sarà mai un altro Paul Sorvino, è stato l’amore della mia vita e uno dei più grandi artisti che abbia mai abbellito lo schermo e il palcoscenico”.

Paul Anthony Sorvino è nato il 13 aprile 1939 a Brooklyn, New York, e ha recitato in film come Quei Bravi ragazzi, Nixon, Dick Tracy, e tanti altri film sul grande schermo e sul piccolo visto che i fan delle serie tv possono riconoscerlo per il suo ruolo in Law & Order. I suoi primi anni nel mondo del lavoro lo hanno visto occuparsi di pubblicità prima di fare il suo debutto a Broadway nel musical del 1964 Bajour ma sicuramente il suo ruolo simbolo è quello di Paul Cicero alias Big Pauly nel film Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese .

Nel 1991 ha iniziato la sua collaborazione con il cast di Law & Order della NBC prendendo parte a oltre 30 episodi interpretando il detective. Il personaggio, dopo essere stato ferito in servizio, è stato sostituito nella serie da Jerry Orbach’s Det. Lennie Briscoe. Dee Dee e Paul si sono sposati nel 2014, l’attore lascia i figli Mira, Amanda e Michael e 5 nipoti.