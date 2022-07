Chicago P.D. 9 torna in onda la prossima settimana con altri due episodi che porteranno i fan a metà di questa prima parte di stagione. Italia1 ha deciso di continuare a mandare in onda le serie che ha lasciato in panchina in questi mesi per la gioia di tutti coloro che attendono con ansia il lunedì sera per capire cosa ne sarà di Voight e i suoi.

Chicago P.D. 9 andrà in onda anche l’1 agosto con gli episodi 5 e 6 dal titolo Burnside e Fine turno in cui Atwater conosce una ragazza in un bar, Celeste, un’insegnante d’arte per ragazzi a rischio. I due passano la notte insieme ma lui non le dice che è un poliziotto. La squadra intanto indaga su una sparatoria e scopre che gli esecutori sono proprio due alunni neri di Celeste. La squadra collabora con il detective Sal Ortiz in un caso.

Prima di scoprire cosa succederà la prossima settimana, Chicago P.D. 9 tornerà in onda oggi, 25 luglio, con Halsted e Voight allo scontro. Gli episodi in onda oggi saranno il terzo e il quarto dal titolo Doppio gioco e Nell’oscurità in cui l’Intelligence indaga su una serie di rapine compiute da una banda di tre professionisti. Analizzando gli ordigni usati, Jay capisce chi può averle realizzate: un suo ex compagno d’armi, Knox. L’uomo in effetti è il creatore delle bombe ma non l’artefice delle rapine e decide di collaborare con la polizia. Alla fine, però l’uomo tenterà di fare il doppio gioco.

Infine, dopo una chiamata la squadra indaga su un serial killer che rapisce, tortura e abusa dei bambini. Nel frattempo Upton non riesce a convivere con i sensi di colpa per aver ucciso Roy. Halsted dopo aver intuito che qualcosa non va affronta Voight perdendo le staffe. Come finirà tra loro?