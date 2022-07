The Sandman su Netflix si mostra nel trailer ufficiale della serie tv, presentata in anteprima al Comic-Con di San Diego. Presenti all’evento tutti i membri del cast. Nel trailer di oltre due minuti possiamo avere uno sguardo più ampio ai personaggi dello show fantasy, tratto dai fumetti di Neil Gaiman.

Tra loro, Jenna Coleman di Doctor Who nei panni di Johanna Constantine e Gwendoline Christie di Il Trono di Spade nei panni di Lucifero, sovrano dell’inferno. Nel cast anche: Vivienne Acheampong nel ruolo di Lucienne, un Lucien diverso dal genere dei fumetti; Kirby Howell-Baptiste (The Good Place) interpreta la Morte; Madison Alexander Park (Cowboy Bebop) è Desiderio; David Thewlis (i film di Harry Potter) è John Dee; e Boyd Holbrook (Narcos) nel ruolo del Corinzio.

C’è un altro mondo che ci aspetta quando chiudiamo gli occhi per dormire… un posto chiamato “regno del sogno”, dove il signore dei sogni Sandman (Tom Sturridge) dà forma alle nostre paure e fantasie più profonde. Quando però Sogno è catturato all’improvviso e tenuto prigioniero per un secolo, la sua assenza scatena una serie di eventi che sconvolgeranno per sempre i mondi del sonno e della veglia. Per ristabilire l’ordine, questi dovrà attraversare universi e linee temporali per correggere gli errori fatti nella sua lunga esistenza, ritrovando vecchi amici e nemici e incontrando anche nuove entità cosmiche e umane.

Tratta dall’amata e pluripremiata serie di fumetti di DC Comics scritta da Neil Gaiman, THE SANDMAN è un ricco intreccio di mito e fantasy dark pieno di personaggi forti che segue le avventure di Sogno nel corso di dieci epici capitoli. Lo sviluppo e la produzione esecutiva sono di Gaiman, affiancato dallo showrunner Allan Heinberg e da David S. Goyer.

The Sandman su Netflix arriverà con l’intera prima stagione il 5 agosto.

Di seguito il trailer ufficiale in italiano:

