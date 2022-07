La presentazione del Samsung Galaxy Z Flip 4 è molto vicina, tanto da riuscire perfino a conoscere i possibili prezzi europei che il colosso di Seul dovrebbe applicargli. Stando a quanto riportato da ‘pricebaba.com‘, il Samsung Galaxy Z Flip 4 potrebbe avere un prezzo di partenza di 1080 euro, per il modello con 128GB di storage interno, di 1160 per quello da 256GB ed, infine, 1280 euro per la versione con taglio da 512GB.

Pensate che l’anno scorso il Samsung Galaxy Z Flip 3 da 128GB è stato venduto in Italia al prezzo di 1099 euro, e che il modello con 256GB è costato all’esordio 1149 euro. Le cifre di cui sopra valide per il Samsung Galaxy Z Flip 4 potrebbero anche subire un leggero aumento per il mercato italiano, ma ad un primo confronto con gli importi della generazione precedente non sarebbe poi così tanto azzardato ipotizzare che il prezzo resti pressoché lo stesso. Il Samsung Galaxy Z Flip 4 rientrerà magari nell’orbita di speciali promozioni di lancio, che, proprio l’anno scorso, hanno consentito agli utenti interessati di acquistare il Samsung Galaxy Z Flip 3 con uno sconto immediato di 100 euro durante la fase di pre-ordine.

Il prezzo è la discriminante che, più di tutte le altre, consente di protendere tra il modello Flip ed il Fold: il primo, chiaramente, rappresenta la scelta più economica ed immediata per chi vuole cimentarsi nell’acquisto di uno smartphone pieghevole, tecnologia ancora molto giovane e decisamente costosa. Se il colosso di Seul vuole spedire tanti pieghevoli quest’anno, come da sue previsioni, non potrà fare a meno che tenere bassi, il più possibile, i costi finali per i consumatori. Chiaramente ci sono tanti fattori da tenere in considerazione, tra cui la crisi mondiale dei chip e la situazione economica che sta scaturendo dal particolare momento che attraversiamo.

Continua a leggere su optimagazine.com