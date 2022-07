La Ruota del Tempo 3 è già stata confermata da Amazon Prime Video: la serie epica fantasy con protagonista Rosamund Pike ha ottenuto il rinnovo in anticipo rispetto alla norma, ovvero ancor prima del debutto della seconda stagione. È evidente come Amazon Studios voglia puntare ancora sul suo costoso ed ambizioso dramma epico (titolo originale The Wheel of Time), che ha debuttato lo scorso novembre coi primi 8 episodi e che ora si appresta a tornare con la seconda stagione.

La notizia del rinnovo de La Ruota del Tempo 3 è arrivata in occasione della presentazione della serie al Comic-Con 2022, con uno sguardo dietro le quinte in vista del lancio della seconda stagione. A poche settimane dalla release attesa per agosto, dunque, lo showrunner Rafe Judkins ha già potuto annunciare che la saga continua. La Ruota del Tempo 3 continuerà a raccontare vicende ambientato in un mondo epico e tentacolare in cui la magia esiste ma solo le donne possono usarla. Coprodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television, è scritta e ideata da Judkins, che ne è anche showrunner e produttore.

Parlando de La Ruota del Tempo 3 al Comic-Con, Judkins ha anche confermato che la terza stagione della serie tratta dalla saga letteraria di Robert Jordan (una delle serie fantasy più popolari di tutti i tempi, con oltre 90 milioni di copie vendute) sarà basata sul libro The Shadow Rising del 2014, il quarto romanzo della collana.

Sono così entusiasta del fatto che faremo una terza stagione di The Wheel of Time. The Shadow Rising è sempre stato il mio libro preferito della serie, quindi essere in grado di portarlo in televisione e presentare a un nuovo pubblico le storie che mi hanno fatto innamorare originariamente di questi libri è un tale onore, e qualcosa per cui ho lavorato da quando ho lanciato lo spettacolo per la prima volta anni e anni fa.

Next month, the world of #TheWheelOfTime gets bigger. New episodes of The Wheel of Time Origins premiere on #PrimeVideo pic.twitter.com/n76llxVt1h — The Wheel Of Time (@TheWheelOfTime) July 21, 2022

Gli ha fatto eco nel confermare La Ruota del Tempo 3 Vernon Sanders, capo della televisione globale di Amazon Studios, elogiando il “lavoro così meraviglioso” fatto con la prima stagione “nell’onorare la visione di Robert Jordan e nel fornire un incredibile esperienza di visualizzazione per i clienti Prime Video“, che ha saputo coinvolgere “i più fedeli devoti di Jordan, così come gli inesperti che hanno vissuto questo mondo incredibile per la prima volta“.

