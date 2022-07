Dopo una settimana di pausa, il mondiale di Formula 1 torna a riaccendere i motori per una nuova ed entusiasmante gara. L’appuntamento è fissato per questo weekend 22-24 luglio dove, sul circuito di Paul Ricard, andrà in scena l’attesissimo Gran Premio di Francia 2022. A questo punto, andiamo subito a vedere insieme quali sono i dettagli della prossima tappa francese e dove vedere la diretta TV e streaming.

Iniziamo con alcune informazioni tecniche relative al circuito Paul Ricard situato a Le Castellet, in Francia. Il tracciato tutt’oggi è contornato da diverse vie di fuga in asfalto e presenta 247 configurazioni. È uno dei circuiti automobilistici più famosi al mondo per la Courbe de Signes da percorrere in piena accelerazione a più di 340 km/h dopo il lunghissimo rettilineo del Mistral (circa 1800 m). Il tracciato fu inaugurato nel 1970 e si snoda in 15 curve totali per una lunghezza di 5,842 metri. La pista ospita tre categorie del Motorsport: Formula 1, Campionato FIA GT e Bol d’Or. Su questa pista il tempo record (di F1) è stato registrato in gara ed ottenuto da Sebastian Vettel su Ferrari SF90 nel 2019, fermando il cronometro su 1’32”740. Adesso, non ci resta che scoprire gli orari, il programma e dove vedere in diretta TV e streaming la prossima gara stagionale.

Il Gran Premio di Francia inizia oggi 22 luglio con le prove libere 1 alle ore 14.00, successivamente toccherà alle Prove Libere 2 alle ore 17.00, mentre sabato 23 luglio toccherà alle prove libere 3 alle ore 13.00 ed alle Qualifiche alle ore 16.00. La gara, invece, si terrà domenica 24 luglio alle ore 15.00. Il GP del Paul Ricard 2022 sarà trasmesso in diretta e in esclusiva TV su Sky alle ore 15.00, precisamente su Sky Sport Formula 1 (canale 207), Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. L’evento sarà visibile anche in streaming su Sky Go, ovvero l’app della Pay TV che consente di portare con sé l’abbonamento della TV di Comcast, e NOW TV, la piattaforma di streaming on demand di Sky. Anche, per quanto riguarda TV8, il canale 8 del digitale terrestre, trasmetterà in diretta le qualifiche, alle ore 16.00 e la gara alle ore 15.00.

