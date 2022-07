È stata trovata morta la sorella di Giovanni Allevi. Il corpo di Maria Stella, questo il nome della sorella del pianista, è stata rinvenuta priva di vita all’interno della sua abitazione ad Ascoli Piceno.

È morta la sorella di Giovanni Allevi

Come riporta Il Resto Del Carlino a dare l’allarme sarebbe stato un parente – un vicino, secondo Fanpage – preoccupato per non essere più riuscito a mettersi in contatto con lei.

I carabinieri hanno rinvenuto il corpo senza vita di Maria Stella Allevi nella notte tra il 18 e il 19 luglio. La sorella del pianista viveva da sola e faceva l’insegnante. Le fasi di accertamento sulle dinamiche della morte sono ancora in corso, ma secondo le prime indiscrezioni riportate da Fanpage la morte di Maria Stella potrebbe essere la conseguenza di un gesto volontario.

L’ipotesi del gesto volontario

Gli inquirenti, infatti, avrebbero considerato l’ipotesi del suicidio, anche se per il momento all’interno dell’abitazione non sono stati rinvenuti biglietti d’addio né lettere o documenti che confermino questa pista.

Per il momento, inoltre, Giovanni Allevi mantiene un rispettoso e doveroso silenzio. Il pianista sta combattendo contro il mieloma che gli è stato diagnosticato di recente, e le cure lo stanno costringendo a tenersi lontano dalla vita pubblica. Nelle ultime ore, tuttavia, l’artista ha dimostrato grande creatività e saggezza mostrando ai suoi fan il suo nuovo progetto: una composizione ispirata proprio al nome della sua malattia.

Non è ancora chiaro quando la salma della sorella di Giovanni Allevi verrà restituita alla famiglia. La Procura di Ascoli, infatti, ha disposto un esame che sarà effettuato nel pomeriggio.

Giovanni Allevi e la sorella Maria Stella sono figli di artisti: la madre Filomena è una cantante lirica mentre il padre Nazzareno è un clarinettista. Maria Stella, come Giovanni, era diplomata al conservatorio ed era una stimata pianista nonché insegnante ad Ascoli Piceno.

