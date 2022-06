Ha fatto preoccupare i fan con uno sfogo a cuore aperto, e proprio nel giorno del santo che porta il suo nome arrivano gli aggiornamenti di Giovanni Allevi sul mieloma che gli è stato diagnosticato e che lo costringe, almeno per un po’, a dare priorità alla sua salute.

Il mieloma di Giovanni Allevi

Il 18 giugno il pianista e compositore di Ascoli Piceno ha annunciato ai suoi follower un momentaneo stop alla vita pubblica. Giovanni Allevi, infatti, ha scoperto di avere un mieloma multiplo, un tumore del sangue che colpisce le cellule del sistema immunitario che si trovano nel midollo osseo e che producono anticorpi.

Nel suo annuncio sui social, l’artista aveva definito la malattia con queste parole: “Una neoplasia dal suono dolce, ma non per questo meno insidiosa”.

In allegato all’annuncio, Allevi aveva scelto una foto della sua mano che compilava uno spartito seguendo le sillabe della malattia. Nelle ultime ore, e proprio in corrispondenza del giorno di San Giovanni, l’artista ha aggiornato i suoi fan e li ha ringraziati per le parole di affetto e per i messaggi di incoraggiamento.

Gli aggiornamenti di Giovanni Allevi sul mieloma

Una foto lo ritrae di spalle mentre osserva il cielo plumbeo fuori dalla finestra. Un momento di raccoglimento, questo, che Allevi accompagna con un messaggio di ringraziamento verso tutte le persone che gli stanno vicino, soprattutto gli affezionati fan.

“Con il cuore traboccante di gratitudine vi ringrazio immensamente per l’Amore che mi state donando!”.

Una parola, “amore”, che in questo periodo della sua vita conquista un’importanza diversa. Per questo Giovanni Allevi decide di trascriverla con l’iniziale maiuscola. Dopo l’incipit, il pianista continua:

“Immagino i vostri pensieri di incoraggiamento e vicinanza avvolgere il mio corpo, e dare un sollievo a questo dolore a tratti insopportabile. È iniziata la battaglia che mi ha portato nel nucleo più profondo della fragilità umana. Con voi la vincerò! Vi amo! Giovanni“.

Nei commenti arriva una pioggia di affetto, con i fan che lo incoraggiano e lo chiamano “Maestro”, un turbine di cuori e baci e tutto l’Amore – quello con la A maiuscola – che Giovanni Allevi richiede e merita.

