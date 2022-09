Come un appuntamento fisso, grazie al mondo dei social i fan possono trovare tutti gli aggiornamenti di Giovanni Allevi sulla malattia.

Il pianista sta combattendo contro il mieloma da questa estate, e per questo ha messo in standby la sua avventura pubblica per chiudersi nel privato e concentrare tutte le energie e le priorità sulla sua salute. Nel frattempo, i suoi fan e la musica gli tengono compagnia.

Non a caso, la brutta parola “mieloma” è ora il titolo della prossima composizione di Giovanni Allevi, che ha deciso di convertire in positivo il nome della sua malattia. Recentemente ha annunciato di non essere in grado di usare le mani come vorrebbe, ma tutte le ispirazioni rimarranno nella sua testa e verranno presto trasformate in musica.

Oggi, lunedì 20 settembre, il pianista e compositore ha pubblicato un nuovo post in cui, sottilmente, ringrazia tutti per l’affetto che gli viene rivolto ogni giorno. Le sue parole:

“Cosa sto imparando in questi mesi di dolore fisico e mentale? Che le parole sono dei potenti farmaci, che la speranza ha effetti fisici positivi sulle cellule. Platone lo aveva già intuito e oggi le moderne neuroscienze lo confermano. Per questo in ogni circostanza, dobbiamo scegliere bene cosa dirci, ed essere consapevoli dell’enorme potere che abbiamo”.

La collaborazione e l’azione del paziente, in effetti, sono fondamentali in ogni tipo di cura. Per Giovanni Allevi è un periodo difficile, aggravato dall’improvvisa scomparsa della sorella, trovata senza vita nella sua casa.

Eppure, il pianista e compositore scopre ogni giorno una nuova forza, sollecitata dall’affetto dei suoi sostenitori e dalla sua grande determinazione. Intanto, Allevi continua ad usare l’hashtag #NewMusicIsComing solleticando non poco l’hype dei suoi fan che sperano di ascoltare nuova musica al più presto, per buttarsi alle spalle questi mesi di angoscia e paura.

Continua a leggere su optimagazine.com