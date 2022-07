Google Maps ha da poco introdotto il widget automatico che dà indicazioni sulle condizioni del traffico nelle vicinanze, ed adesso, nella più recente beta 11.39, pare esserci traccia di una funzione che consentirà al programma di navigazione di tracciare il percorso da seguire in base al motore impiegato dal proprio veicolo, se tradizionale, ibrido o elettrico, ed offrendo così indicazioni più efficienti ispirati proprio al tipo di motore del proprio veicolo, al fine di risparmiare carburante tramite l’individuazione del percorso più adatto.

Non c’è, difatti, un tipo di guida che permetta di abbattere i consumi su ogni veicolo, a prescindere dal fatto che le ruote girino per effetto di una combustione di benzina, diesel, GPL o metano, tramite l’energia elettrica o una fusione delle due tecnologie. Per quanto riguarda le vetture a combustione, andrebbero evitati gli stop frequenti, cosa che le auto elettriche soffrono meno; al contrario, quest’ultime vanno in difficoltà nei percorsi che richiedono un’alta velocità media, in quanto il contributo offerto dal motore elettrico è limitato, o in alcuni casi addirittura azzerato. Google Maps vuole fare il suo affinché le auto inquinino meno, proponendo ai conducenti un percorso che tenga conto del tipo di motore impiegato a bordo.

Il colosso di Mountain View introdurrà senz’altro il cambiamento, anche se non è ancora possibile stabilirne i tempi effettivi. Del resto, preservare l’ambiente per le prossime generazioni e risparmiare anche qualche soldo in questo periodo di carovita che non vuol saperne di passare sono cose parecchio gradite. Speriamo Google Maps introduca presto la caratteristica software, che, siamo sicuri, gli conferirebbe ancora più lustro di quanto ne abbia già. Se avete qualche domanda da farci il box qui sotto è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

