Google Maps presto si arricchirà di altre funzioni importanti, così da permettere ai suoi utenti di pianificare al meglio gli itinerari delle proprie vacanze estive. Una delle modifiche previste si riferisce all’inclusione di vedute aeree fotorealistiche di circa 100 monumenti più popolari presenti in città importanti come New York, Londra, Barcellona, Tokyo e San Francisco.

In tal modo, potreste farvi un’idea dell’aspetto dell’Empire State Building di New York, così da capire se, in base ai vostri gusti, vale la pena passare a visitarlo. Per fruire della veduta aerea bisognerà trovare il relativo simbolo direttamente in Google Maps ed accedere alla sezione ‘foto’. Un’altra funzione aggiuntiva si riferisce ai percorsi in bici, visto che con i nuovi dati sui percorsi ciclabili si potranno confrontare velocemente i vari itinerari e scorgere più dettagli per la pianificazione del proprio percorso in bicicletta.

Durante il percorso potrete prendere visione dell’altitudine, di un eventuale traffico automobilistico troppo intenso, circa la presenza di scale o salite particolarmente ripide e se si pedalerà lungo una strada principale o secondaria. Infine, Google Maps produrrà anche delle notifiche per informare se una determinata persona che ha condiviso la propria posizione ha, alla fine, raggiunto o abbandonato il posto in cui si trovava, con la possibilità di scegliere di sospendere la condivisione o di bloccare le notifiche a qualcuno. Le viste aree dei maggiori punti di interesse e le notifiche di condivisione della posizione risultano già disponibili globalmente su Google Maps per iOS e Android, mentre i dati sugli itinerari ciclabili verranno distribuite nel corso delle prossime settimane. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

