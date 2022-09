È giunto un’interessante aggiornamento in oltre 40 Paesi d’Europa, inclusa l’Italia, per quanto riguarda Google Maps. La funzione inedita permette a tutti gli automobilisti di scegliere un percorso green ed ecosostenibile a favore dell’ambiente e tra due o più destinazioni. Inoltre, tra qualche settimana si potrà anche inserire nell’app di navigazione il tipo di vettura in possesso, sia essa a benzina, diesel, ibrida o elettrica, in modo tale da ricevere indicazioni maggiormente dettagliate e personalizzate. Vediamo insieme in cosa consiste la nuova ed interessante funzione.

Con l’introduzione del percorso green e sostenibile si andrà a risparmiare più del 20% del consumo di carburante presunto, andando a preferire un tragitto che richiede un minuto in più per percorrerlo, e ci sarà dunque anche una riduzione delle emissioni di CO2. La nuova funzione consente una maggiore scelta da parte dell’utente, il quale adesso può liberamente scegliere il percorso più breve oppure, stando agli algoritmi di Google Maps e ai dati elargiti dalla European Environmental Agency, un tragitto a favore dell’ambiente. Ma come funziona? In pratica, la doppia opzione percorso più rapido – percorso più economico si può attivare oppure disattivare direttamente dall’app tramite le seguenti voci: Immagine profilo – Impostazioni – Impostazioni di navigazione – Opzioni percorso.

Qualora l’opzione dovesse essere attiva, sarà mostrato sia il percorso più veloce sia quello ‘green’; inoltre, il tragitto alternativo con minor impatto ambientale sarà mostrato con un piccolo simbolo a forma di foglia. Infine, se si scorre verso l’alto, si potrà accedere ad altri dettagli necessari sul risparmio calcolato. Qualora, invece, l’opzione venisse disattivata, sarà mostrato esclusivamente il tragitto più veloce. Per poter selezionare il tipo di vettura se diesel, a benzina, elettrica o ibrida, occorre digitare il punto di partenza e di arrivo, cliccare sui tre pallini in alto a destra, scegliere la voce ‘Opzioni percorso’, successivamente selezionare la tipologia di auto ed infine fare clic su ‘Salva’.

